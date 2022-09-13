Раскрыта роль Пентагона и Белого дома в подготовке контрнаступления ВСУ
NYT сообщила об участии США и Британии в разработке плана контрнаступления ВСУ
Офис украинского президента Владимира Зеленского не раз советовался с Вашингтоном и Лондоном по плану контрнаступления ВСУ, речь заходила о военной и разведывательной помощи от американских и британских партнёров. Об этом пишет New York Times.
"Помощник [президента США] по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник Зеленского Андрей Ермак неоднократно говорили о планировании контрнаступления. Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и высокопоставленные украинские военачальники регулярно обсуждали вопросы разведывательной и военной поддержки", — сообщает издание.
Авторы публикации узнали также, что в Киеве украинские и британские военные чиновники "продолжали работать вместе", а новый американский военный атташе Гаррик Хармон ежедневно общался с руководством Украины. Газета ссылается на чиновников США, которые подтвердили, что разведка Штатов консультировала Киев по вопросу планирования боевых действий под Харьковом и предоставляла необходимые данные.
Как писал Лайф, накануне Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за четыре дня. Так, за это время Вооружённые силы Украины потеряли более 4000 бойцов, свыше 8000 военных было ранено.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka