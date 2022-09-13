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Опубликовано 13 сентября 2022, 13:54

Обсудить "Операцию Z" на уроках "Разговоров о важном" смогут все школьники

Глава Минпросвещения: Все школьники смогут обсудить СВО на уроках "Разговоров о важном"

Минпросвещения России включит тему военной спецоперации на Украине для обсуждения в рамках уроков "Разговоры о важном" для всех школьников. Об этом 13 сентября заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сейчас идёт специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы", — сказал Кравцов в ходе пленарного заседания Госдумы.

В рамках нового предмета учащиеся смогут открыто обсудить все вопросы о целях и задачах специальной военной операции, поставленные президентом, "в каждом уроке, на каждой ступени", уточнил Кравцов. Он пояснил, что в ходе занятий педагоги раскроют суть СВО во избежание дезинформации и прочих фейков, "которые сегодня стремятся расшатать нашу страну и наших школьников".

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Ранее в Минпросвещения сообщили, что посвящённые "Операции Z" уроки рассчитаны на весь учебный год. "Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводить в начале каждой учебной недели. Уроки посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Как сообщал Лайф, первый такой классный час прошёл в российских школах 5 сентября.

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Агентство городских новостей "Москва" / Максим Мишин

Ирина Фальке
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