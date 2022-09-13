Обсудить "Операцию Z" на уроках "Разговоров о важном" смогут все школьники

Минпросвещения России включит тему военной спецоперации на Украине для обсуждения в рамках уроков "Разговоры о важном" для всех школьников. Об этом 13 сентября заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сейчас идёт специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы", — сказал Кравцов в ходе пленарного заседания Госдумы.

В рамках нового предмета учащиеся смогут открыто обсудить все вопросы о целях и задачах специальной военной операции, поставленные президентом, "в каждом уроке, на каждой ступени", уточнил Кравцов. Он пояснил, что в ходе занятий педагоги раскроют суть СВО во избежание дезинформации и прочих фейков, "которые сегодня стремятся расшатать нашу страну и наших школьников".