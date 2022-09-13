VK расскажет школьникам о видеотехнологиях в рамках акции "День IT-знаний"
Видеотехнологии станут основной темой шестой ежегодной акции "День IT-знаний" для школьников, которая пройдёт 21 октября. Об этом рассказали в компании VK, которая инициировала мероприятие при поддержке Минпросвещения РФ.
"В прошлом году акция, посвящённая разработке игр, охватила больше 290 000 школьников. В этом году мы выбрали тему видеотехнологий: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента в том числе в наших сервисах, например, в VK "Клипах" и VK "Видео". Мы хотим им рассказать, какие специалисты и технологические решения стоят за этим", — уточнил директор по связям с университетами VK Сергей Марданов.
По его словам, это поможет учащимся найти свой путь в IT. Эксперты VK и других технологических компаний посетят школы и расскажут о видеотехнологиях: что у них "под капотом", в каких сервисах они применяются, кто их создаёт и развивает, а также, что нужно для работы в данной сфере и в какие школьные предметы нужно начать погружаться уже сейчас.
Специалисты проведут уроки офлайн и по видеосвязи с помощью VK "Звонков". Любая школа сможет присоединиться к акции с помощью онлайн-трансляции, которая будет проходить с 8:00 до 14:00 по московскому времени. Для регистрации учителей и школ соцсеть запустила специальное мини-приложение. Также будут доступны методические материалы, с помощью которых педагоги смогут проводить профориентационные уроки самостоятельно.
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