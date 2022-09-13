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13 сентября, 13:51

Победитель Кубка Стэнли Сергачёв выкупил билеты на матчи "Нефтехимика" и раздал их детям

Двукратный победитель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв выкупил билеты на весь сезон на один из секторов арены нижнекамского "Нефтехимика", чтобы раздавать их детям и родителям. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на менеджера 24-летнего хоккеиста Николая Дулева.

"Мы хотим создать среду для общения и поддержки детей и подростков на пути к их спортивным мечтам. Михаил выкупил у клуба билеты на весь сезон на один сектор, который теперь носит его фамилию. На каждую игру билеты туда будут распространяться среди различных целевых групп города", — сказал Дулев.

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Всего на выкупленном Сергачёвым секторе 86 мест. Совместная акция защитника и "Нефтехимика" началась 10 сентября.

Сергачёв — воспитанник нижнекамского хоккея. Последние пять сезонов он провёл в клубе НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг", выиграв Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

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NHL.com

Роман Фейгин

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