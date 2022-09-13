"Русский стандарт" и ряд других брендов обвинили Wildberries в торговле контрафактом

Сразу несколько известных компаний пытаются привлечь международный маркетплейс одежды, обуви, электроники и других всевозможных товаров Wildberries к ответственности за продажу контрафакта. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Среди возмущённых — Rovio Entertainment Corporation (игрушки Angry Birds), "Детский мир", Entertainment One UK Limited ("Свинка Пеппа"), "Военторг-ритейл" (одежда бренда "Армия России"), а также производитель водки "Русский стандарт", недовольный тем, что на площадке продаются гранёные стаканы с его логотипом.

Однако у Wildberries есть вполне резонный ответ: сервис называет себя посредником, заявляя, что никакой ответственности не несёт. При этом маркетплейс утверждает, что делает в этой ситуации всё, что от него зависит: сразу после жалоб убирает товар, который будто по волшебству через день вновь появляется в продаже, но уже под новым ИП.

Теперь юристы компаний ломают голову, какое наказание придумать для "Ягодок", и пока видят лишь один выход: как-то сменить статус WB, чтобы маркетплейс сам нёс ответственность за качество продукции. Кроме того, о проблеме знает и Минпромторг. От Wildberries даже потребовали подключиться к системе Росаккредитации, чтобы невозможно было торговать без необходимых сертификатов, однако результатов пока нет.