Пробы морской воды возле "Азовстали" проверят в России

В Азовском море возле мариупольского комбината "Азовсталь" взяты пробы воды и направлены на экспертизу в лаборатории РФ. Об этом заявил председатель госкомитета экологической политики при главе ДНР Роман Кишкань.

"Там [на заводе "Азовсталь" в Мариуполе] есть так называемые накопители шлака, золы и шламов. Причём шламонакопитель, по сути дела, в акватории Азовского моря, огорожен просто дамбой. Огромное количество отходов металлургии было накоплено за время работы предприятия", — пояснил он.

По его словам, были отобраны пробы в самих накопителях и за пределами дамбы. Перед экспертами поставлен вопрос, как скопление отходов повлияло на качество воды в море. Также в лаборатории отправлены образцы почвы с территории завода. Кишкань пообещал в скором времени обнародовать результаты проверок.