НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 13:22

В Госдуме поддержали идею ввести скидки на проезд по платным дорогам в праздники

Депутат Нилов поддержал идею ввести скидки на проезд по платным дорогам в праздники

Инициативу о введении 50-процентной скидки на пользование платными дорогами в новогодние праздники нужно развивать и дальше, рассказал RT председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Надо ввести стопроцентную скидку для отдельных категорий граждан. Например, для автомобилей, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами, для ветеранов боевых действий, для малообеспеченных семей. Вот для этих категорий необходимо сделать бесплатный проезд. И не только в новогодние праздники", заключил парламентарий.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о единых общеобразовательных программах в школах

Комитет Госдумы одобрил законопроект о единых общеобразовательных программах в школах

Напомним, что в Госдуме призвали ввести скидку в 50% на проезд по платным дорогам в новогодние праздники, которые длятся больше недели. С этой инициативой депутат Иван Сухарев обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров