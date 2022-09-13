В Госдуме поддержали идею ввести скидки на проезд по платным дорогам в праздники
Депутат Нилов поддержал идею ввести скидки на проезд по платным дорогам в праздники
Инициативу о введении 50-процентной скидки на пользование платными дорогами в новогодние праздники нужно развивать и дальше, рассказал RT председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Надо ввести стопроцентную скидку для отдельных категорий граждан. Например, для автомобилей, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами, для ветеранов боевых действий, для малообеспеченных семей. Вот для этих категорий необходимо сделать бесплатный проезд. И не только в новогодние праздники", — заключил парламентарий.
Напомним, что в Госдуме призвали ввести скидку в 50% на проезд по платным дорогам в новогодние праздники, которые длятся больше недели. С этой инициативой депутат Иван Сухарев обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву.
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