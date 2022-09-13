"Должны быть солидарны": Лидер сборной Боснии и Герцговины объяснил, почему не хочет играть матч против России

Лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что ничего не имеет против российских футболистов, однако не готов играть матч с нашей национальной командой. Об этом пишет DAZN.

По его мнению, играть матч с нашими футболистами не стоит из-за того, что сборная России и клубы из РФ отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Поэтому потенциальная встреча двух национальных команд не имеет смысла, несмотря на товарищеский статус.

"Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если буквально все решили не играть с Россией, то и мы должны быть солидарны и отказываться. Я просто не могу сыграть такой матч", — заявил Пьянич.