"Должны быть солидарны": Лидер сборной Боснии и Герцговины объяснил, почему не хочет играть матч против России
Пьянич заявил, что ничего не имеет против российских футболистов
Лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что ничего не имеет против российских футболистов, однако не готов играть матч с нашей национальной командой. Об этом пишет DAZN.
По его мнению, играть матч с нашими футболистами не стоит из-за того, что сборная России и клубы из РФ отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Поэтому потенциальная встреча двух национальных команд не имеет смысла, несмотря на товарищеский статус.
"Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если буквально все решили не играть с Россией, то и мы должны быть солидарны и отказываться. Я просто не могу сыграть такой матч", — заявил Пьянич.
Напомним, матч Россия – Босния и Герцеговина должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.
Getty Images/Juan Manuel Serrano Arce