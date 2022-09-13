Россиянка Гасанова разгромила первую сеяную американку на теннисном турнире в Индии

Встреча Гасановой и Риск-Амритрадж продолжалась ровно полтора часа. За это время наша спортсменка, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, исполнила один эйс и допустила семь двойных ошибок. Также ей удалось реализовать шесть брейк-пойнтов из 11, отдав сопернице три свои подачи.