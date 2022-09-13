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13 сентября, 13:16

Россиянка Гасанова разгромила первую сеяную американку на теннисном турнире в Индии

Российская теннисистка Анастасия Гасанова в первом круге турнира в индийском Ченнаи победила первую сеяную американку Элисон Риск-Амритрадж со счётом 6:2, 6:3. Призовой фонд соревнований, проходящих на хардовом покрытии, составляет 251,7 тысячи долларов.

Встреча Гасановой и Риск-Амритрадж продолжалась ровно полтора часа. За это время наша спортсменка, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, исполнила один эйс и допустила семь двойных ошибок. Также ей удалось реализовать шесть брейк-пойнтов из 11, отдав сопернице три свои подачи.

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Во втором раунде Гасанова сыграет с Кэти Суон из Великобритании, одолевшей Арианну Хартоно из Нидерландов.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Rob Prange

Роман Фейгин
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