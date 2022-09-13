МИД снова запросил у ЕС стенограмму речи Борреля о "фашистской России"

Москва ждёт от Евросоюза объяснений в связи со скандальным заявлением главы евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего Россию "фашистским государством". Брюссель до сих пор не предоставил никаких объяснений по этому поводу, сообщили журналистам в МИД РФ.