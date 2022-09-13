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13 сентября, 13:17

МИД снова запросил у ЕС стенограмму речи Борреля о "фашистской России"

Москва ждёт от Евросоюза объяснений в связи со скандальным заявлением главы евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего Россию "фашистским государством". Брюссель до сих пор не предоставил никаких объяснений по этому поводу, сообщили журналистам в МИД РФ.

"Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений", — сказали в министерстве.

Напомним, что скандальное заявление Борреля прозвучало 5 сентября на межпарламентской конференции в Праге. Политик, выступая на испанском языке, заметил, что у союзников пока нет плана победы над "фашистской Россией и её фашистским режимом". Позднее представитель ЕС Петер Стано назвал такое сравнение ошибкой перевода. МИД РФ уже запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России" и пообещал сделать выводы. А в Кремле заявили, что после этих слов Боррель обнулил себя как дипломат.

Захарова предупредила, что ЕС не удастся "замотать" скандал с Боррелем

Захарова предупредила, что ЕС не удастся "замотать" скандал с Боррелем

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ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Андрей Бражников

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