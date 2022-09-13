"Чудо возможно": Ветеринар допустил, что раненый медведь с Диксона вновь сможет ходить
Ветеринар Даллакян допустил, что раненый медведь с Диксона вновь сможет ходить
Ветеринар Карен Даллакян не исключил, что может случиться чудо и раненый белый медведь с острова Диксон вновь сможет ходить. Об этом спасающий диких животных специалист рассказал в беседе с порталом kp.ru.
По его словам, мишке требуется тщательное обследование хорошего невролога. В случае с крупными млекопитающими это довольно редкая специальность, однако, к счастью, в Москве такой специалист есть. И если раньше подобная ситуация с животным могла иметь только один вариант решения — усыпление, то теперь благодаря ресурсам и современным технологиям порой можно сделать даже невозможное.
"Если чувствительность лап осталась, есть малейший шанс. Дикие животные очень хорошо адаптируются, восстанавливаются. У них природой это заложено. Так что чудо, что этот мишка вновь начнёт, волшебным образом сможет ходить на четырёх лапах, я не исключаю", — отметил Даллакян.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявляла обратное. По её словам, проблемы медведя нельзя решить операцией: из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии животное уже никогда не сможет ходить.
Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике.
Telegram / Светлана Радионова