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13 сентября, 13:00

"Чудо возможно": Ветеринар допустил, что раненый медведь с Диксона вновь сможет ходить

Ветеринар Даллакян допустил, что раненый медведь с Диксона вновь сможет ходить

Ветеринар Карен Даллакян не исключил, что может случиться чудо и раненый белый медведь с острова Диксон вновь сможет ходить. Об этом спасающий диких животных специалист рассказал в беседе с порталом kp.ru.

По его словам, мишке требуется тщательное обследование хорошего невролога. В случае с крупными млекопитающими это довольно редкая специальность, однако, к счастью, в Москве такой специалист есть. И если раньше подобная ситуация с животным могла иметь только один вариант решения — усыпление, то теперь благодаря ресурсам и современным технологиям порой можно сделать даже невозможное.

"Если чувствительность лап осталась, есть малейший шанс. Дикие животные очень хорошо адаптируются, восстанавливаются. У них природой это заложено. Так что чудо, что этот мишка вновь начнёт, волшебным образом сможет ходить на четырёх лапах, я не исключаю", — отметил Даллакян.

Операция не поможет: Раненый медведь с Диксона уже никогда не сможет ходить

Операция не поможет: Раненый медведь с Диксона уже никогда не сможет ходить

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявляла обратное. По её словам, проблемы медведя нельзя решить операцией: из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии животное уже никогда не сможет ходить.

Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике.

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Telegram / Светлана Радионова

Николь Вербер
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