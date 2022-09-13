НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 12:59

Убийцы бизнесмена Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет

Московский городской суд вынес приговоры убийцам бизнесмена Шабтая фон Калмановича, застреленного в собственной машине в 2009 году. Багаудин Костоев получил 22 года, Али Белхороев — 20 лет, а Батыр Тумгоев — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого Мосгорсуд признал их виновными в убийстве организованной группой по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). А по статье о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) они освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности. При этом прокуратура запрашивала для всех обвиняемых от 24 лет до пожизненного.

Неизвестный Шабтай

Неизвестный Шабтай

Бизнесмена Шабтая фон Калмановича, владевшего баскетбольной командой "Спартак-Видное", нашли мёртвым в его "мерседесе" 2 ноября 2009 года на проезжей части Новодевичьего проезда. В результате покушения бизнесмен скончался на месте, а его водитель выжил, хотя и был ранен. Убийцы Калмановича были задержаны спустя десять лет — в 2019 году.

Обложка ©

ТАСС / Спорт-Экспресс / ТАТЬЯНА ДОРОГУТИНА

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров