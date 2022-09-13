Убийцы бизнесмена Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет

Московский городской суд вынес приговоры убийцам бизнесмена Шабтая фон Калмановича, застреленного в собственной машине в 2009 году. Багаудин Костоев получил 22 года, Али Белхороев — 20 лет, а Батыр Тумгоев — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого Мосгорсуд признал их виновными в убийстве организованной группой по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). А по статье о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) они освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности. При этом прокуратура запрашивала для всех обвиняемых от 24 лет до пожизненного.