Секретные чертежи для Украины: Что известно о топ-менеджере военного завода, подозреваемого в госизмене Суд арестовал директора по качеству авиастроительного предприятия, который, по данным ФСБ, передавал чертежи Одесскому авиационному заводу. Лайф выяснил, кто мог быть предателем. 13 сентября, 12:24 Коллаж © LIFE. Фото © ФСБ РФ

Во вторник ФСБ отчиталась об аресте топ-менеджера подмосковного авиазавода.

— Находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно", житель Московской области осуществил передачу указанных материалов гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Избрана мера пресечения — заключение под стражу. Эта статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Задержание Михаила Баранова. Видео © ФСБ РФ

ФСБ также опубликовало видео задержания подозреваемого, однако его имя не называлось.

С высокой долей вероятности можно предположить, что речь идёт о 61-летнем Михаиле Баранове, зарегистрированном в старой панельке в подмосковных Луховицах. Именно ему принадлежит мелькнувший на кадре ФСБ чёрный кроссовер Nissan Murano. В частном секторе города на него также зарегистрирован добротный коттедж на участке 15 соток стоимостью 10–15 млн рублей. Судя по спутниковым снимкам на картах, именно там он был задержан. Совпадает даже форма крыши соседнего дома.

На левом кадре видео, снятое ФСБ. Справа скриншот места, где происходило задержание, дом (с красной крышей) принадлежит Михаилу Баранову. Фото © t.me / readovkanews © публичная-кадастровая-карта.рф

Кроме того, в минувшую пятницу полного тёзку Баранова отправил под стражу Мещанский суд Москвы по делу о госизмене. Ходатайство удовлетворено судьёй Еленой Каракешишевой. На кадрах, опубликованных ФСБ, задержанного заводят в кабинет с табличкой именно этого судьи. Речь идёт об одном человеке.

По данным Лайфа, Михаил Баранов родился в белорусском посёлке Мачулищи. В нулевых–десятых работал в спортивном комплексе "Дельфин" (Луховицы) и в аппарате Военного комиссариата Московской области на Малой Юшуньской улице в Москве. Баранов грубо нарушал ПДД, в том числе незаконно раскрасил автомобиль под спецтранспорт. Он также числился ведущим специалистом в одном из представительств Минобороны. Есть информация, что Михаил Баранов в 2019 году трудился в АО "Российская самолётостроительная корпорация "МиГ".

Одесский авиационный завод. Фото © Думская

Одесский авиационный завод входит в перечень стратегических предприятий для экономики и безопасности Украины. Имеет право работать на экспорт. Там налажено серийное производство военной модификации самолёта Y1 "Дельфин" и ремонт МиГ-21 и L-39. В скором времени планируется организовать сборочное производство вертолёта SW 205 — версию американского вертолёта Bell 205.

Авторы Егор Пережогин