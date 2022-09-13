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13 сентября, 12:50

В Литве убрали из названия театра слово "русский"

Минкульт Литвы переименовал Русский драматический театр в Вильнюсский

Минкульт Литвы принял решение переименовать Русский драматический театр в Вильнюсе в Вильнюсский старый театр. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры страны.

"Указом министра культуры Симонаса Кайриса название Русского драматического театра Литвы будет изменено на Вильнюсский старый театр", — говорится в сообщении.

Согласно документу, рабочая группа, представившая министру рекомендации по переименованию, была создана ещё в мае по указанию Кайриса. При этом в министерстве подчеркнули, что играющая на русском языке театральная труппа должна быть сохранена.

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Ранее в Киеве переименовали 95 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Мэр города Виталий Кличко при этом отметил, что власти продолжат обсуждать на заседаниях этот вопрос, чтобы "завершить процесс дерусификации".

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Русский драматический театр Литвы

Ирина Фальке

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