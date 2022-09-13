"Шаурма" и ещё 150 новых слов появились в орфографическом словаре РАН

Так, в словарь вошли "шаверма" и "шаурма", "решала", "телеграм-канал", "ЧВКшник", "антиваксер", "сладкоягодниковые", "стендап-комик", "клофелинщица", "медиафейк", "видеоблогер", "ни шьёт ни порет", "ешь-пей — не хочу". Кроме того, с обновлением добавлены "покерфейс", "прокрастинация", "ретвитнуть", "коронаскептик", "коронакризис", "Крымский мост", "погуглить", "тероборона", БПЛА, "джетлаг", "бумеры", "штрафизолятор" и другие.

А ранее Лайф писал, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими вариантами. Как заявил глава парламента региона Владимир Константинов, "засилье иностранных слов" опасно для российской культуры. Он убеждён, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы покончить с этим, ведь русский язык очень богат, в лексике присутствует масса слов, способных заменить иностранные выражения.