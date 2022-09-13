В Финляндии пожелали, чтобы санкции максимально отражались на жизни простых россиян
Премьер Финляндии Марин: Санкции должны отражаться на жизни обычных граждан РФ
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что санкции, которые Запад вводит против РФ, обязательно должны отражаться на жизни простых россиян. Такую позицию она изложила во вторник на пленарной сессии Европарламента.
"Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян", — сказала Марин.
Финский политик также призвала ввести строгие ограничения на выдачу виз, чтобы российские туристы не могли свободно путешествовать по Европе, пока конфликт на Украине продолжается. Таким образом, "полная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией оправданна, но этого недостаточно", добавила она.
Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с Россией. Таким образом, впервые в истории Брюссель ввёл для россиян "усложнённый визовый режим". При этом ЕС прямо нарушил подписанное с Россией соглашение, в котором говорится, что действие документа может быть приостановлено только через 90 дней после уведомления второй стороны, однако решение было принято только 9 сентября.
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