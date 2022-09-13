В Финляндии пожелали, чтобы санкции максимально отражались на жизни простых россиян

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что санкции, которые Запад вводит против РФ, обязательно должны отражаться на жизни простых россиян. Такую позицию она изложила во вторник на пленарной сессии Европарламента.

"Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян", — сказала Марин.

Финский политик также призвала ввести строгие ограничения на выдачу виз, чтобы российские туристы не могли свободно путешествовать по Европе, пока конфликт на Украине продолжается. Таким образом, "полная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией оправданна, но этого недостаточно", добавила она.