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13 сентября, 12:28

Эффект стеклянного человека: Чем опасен избыток кальция в организме и как его выявить

Эндокринолог Берковская предупредила об опасности повышения уровня кальция в крови

Кальций — важный элемент для здоровья и крепости костей, однако радоваться повышенному показателю кальция в биохимическом анализе крови не стоит, так как это повод для опасений, подчеркнула в интервью "Москве 24" эндокринолог Марина Берковская.

Чаще всего повышению кальция способствует избыток паратгормона или гиперпаратиреоз, который находится на третьем месте среди проблем с эндокринной системой после сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы. В зоне особого риска — люди старше 50 лет. Избыток паратгормона способствует вымыванию кальция из костей и его отложению во внутренних органах.

При гиперпаратиреозе первичные изменения касаются почек и костной ткани. При этом человек чувствует хронические боли в теле, усиливающиеся при надавливании, а переломы могут появляться без травм. Также страдают органы ЖКТ, что порой приводит к холециститу и панкреатиту.

"Из-за нехватки кальция развивается остеопороз (снижение плотности костей) и деформация скелета. Может появиться "килевидная" грудная клетка, измениться форма тазовой области с формированием "утиной" походки и начаться разрастание костной ткани", — пояснила Берковская.

При гиперпаратиреозе избытки кальция удаляются через почки и образуют камни, при этом заболевание может иметь отягчённый характер вплоть до развития почечной недостаточности. Среди симптомов наблюдаются: мышечная слабость, аритмия, депрессия, ожирение и инсулинорезистентность. Однако иногда симптомы могут отсутствовать, поэтому каждому человеку необходимо ежегодно сдавать кровь на биохимический анализ, советует специалист. Нормальный диапазон концентрации кальция в крови — 2,1–2,6 ммоля на литр.

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Обложка ©

Pixabay

Анатолий Симоненко
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