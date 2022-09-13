США и союзники обсуждают вопрос поставок Киеву систем ПВО и истребителей

США обсуждают с союзниками вопрос передачи Украине истребителей и средств ПВО. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне.

Все детали этого обсуждения изданию неизвестны, однако речь шла о том, чтобы предоставить Украине указанное оружие и технику "в средне- и долгосрочной перспективе". На данный момент, по данным источника, американское оборонное ведомство отказалось от этой идеи, назначив дополнительные консультации.