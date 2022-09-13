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Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 12:35

Месси планирует определиться с будущим в ПСЖ после чемпионата мира

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси планирует решить, продолжит ли он выступления за команду, после окончания ЧМ-2022 по футболу, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас Месси полностью сконцентрирован на игре за парижан, а также на успешных выступлениях сборной Аргентины. Действующий контракт форварда с ПСЖ завершится летом 2023 года, а переговоры по нему могут начаться сразу после Нового года.

ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2024 года
ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2024 года

Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.

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ТАСС / EPA / Yoan Valat

Шамиль Гаджиев
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