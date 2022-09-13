Месси планирует определиться с будущим в ПСЖ после чемпионата мира
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси планирует решить, продолжит ли он выступления за команду, после окончания ЧМ-2022 по футболу, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сейчас Месси полностью сконцентрирован на игре за парижан, а также на успешных выступлениях сборной Аргентины. Действующий контракт форварда с ПСЖ завершится летом 2023 года, а переговоры по нему могут начаться сразу после Нового года.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.
ТАСС / EPA / Yoan Valat