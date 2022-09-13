В России выросли цены на ОСАГО для аварийных водителей

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 13 сентября стал дороже для аварийных водителей. Как ранее предупреждал Центробанк РФ, коридор базового тарифа расширен на 26% в обе стороны.

Цены выросли на фоне резкого повышения стоимости комплектующих. А меры ЦБ должны помочь сдержать дальнейший рост за счёт возможности для дифференциации его стоимости для каждого водителя. Так, страховые компании смогут предлагать автовладельцам с меньшими рисками более выгодные условия.