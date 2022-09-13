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13 сентября, 12:39

Джошуа и Фьюри договорились о проведении чемпионского боя в супертяжёлом весе

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Justin Setterfield, © Getty Images / Francois Nel</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Justin Setterfield, © Getty Images / Francois Nel

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа принял все условия боя со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании 258 Management Limited, представляющей интересы Джошуа.

"Джошуа принял все условия боя с Фьюри 3 декабря. В связи со смертью королевы Елизаветы II переговоры временно прекращены. Но в ближайшее время ждём подтверждения", говорится в сообщении.

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Джошуа проиграл два последних поединка украинцу Александру Усику. Их последний бой состоялся 21 августа в Саудовской Аравии.

Фьюри 21 августа объявил о завершении карьеры, но в начале сентября бросил вызов Джошуа. Титулом чемпиона мира по версии WBC он владеет с февраля 2020 года после победы над американцем Деонтеем Уайлдером.

Роман Фейгин

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