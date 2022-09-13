Джошуа и Фьюри договорились о проведении чемпионского боя в супертяжёлом весе

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа принял все условия боя со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании 258 Management Limited, представляющей интересы Джошуа.

"Джошуа принял все условия боя с Фьюри 3 декабря. В связи со смертью королевы Елизаветы II переговоры временно прекращены. Но в ближайшее время ждём подтверждения", — говорится в сообщении.

Джошуа проиграл два последних поединка украинцу Александру Усику. Их последний бой состоялся 21 августа в Саудовской Аравии.