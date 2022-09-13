Военный аналитик объяснил страх США перед российским гиперзвуком

Российские инженеры и учёные должны продолжать создавать новейшие системы вооружений, заявил в интервью РИА ФАН военный аналитик Андрей Краснопёров, комментируя слова директора Центра безопасности и арктической устойчивости США Троя Буффарда о том, что стратегические планы Москвы пугают Вашингтон. По словам Краснопёрова, "иногда голос разума звучит в американском экспертном сообществе".

"Там понимают, что российские инженеры и учёные могут создавать уникальные образцы вооружений, у которых действительно пока нет аналогов на Западе. И это откровенно пугает, ведь ты не можешь сбить ракету, способную прорвать зону действия ПВО и поразить цель в глубине твоей эшелонированной обороны. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом и необходимо продолжать работу", — отметил Краснопёров.

Он подчеркнул, что российские учёные во многом отталкиваются от наработок своих коллег со времён СССР: тогда было выдвинуто много передовых идей, которые опередили время, а теперь молодые специалисты продолжают дело своих отцов.