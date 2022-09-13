Военный аналитик объяснил страх США перед российским гиперзвуком
Аналитик Краснопёров объяснил страх США перед российским гиперзвуком
Российские инженеры и учёные должны продолжать создавать новейшие системы вооружений, заявил в интервью РИА ФАН военный аналитик Андрей Краснопёров, комментируя слова директора Центра безопасности и арктической устойчивости США Троя Буффарда о том, что стратегические планы Москвы пугают Вашингтон. По словам Краснопёрова, "иногда голос разума звучит в американском экспертном сообществе".
"Там понимают, что российские инженеры и учёные могут создавать уникальные образцы вооружений, у которых действительно пока нет аналогов на Западе. И это откровенно пугает, ведь ты не можешь сбить ракету, способную прорвать зону действия ПВО и поразить цель в глубине твоей эшелонированной обороны. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом и необходимо продолжать работу", — отметил Краснопёров.
Он подчеркнул, что российские учёные во многом отталкиваются от наработок своих коллег со времён СССР: тогда было выдвинуто много передовых идей, которые опередили время, а теперь молодые специалисты продолжают дело своих отцов.
Напомним, директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард ранее заявил, что на американцев российская программа создания гиперзвуковых ракет действует устрашающе. Буффард напомнил, что снарядов для перехвата такого оружия пока нет. Он подчеркнул, что сверхзвуковые ракеты, стоящие на вооружении России и Китая, могут летать со скоростью более 6000 километров в час, на малой высоте и менять направление. При таких характеристиках о перехвате вообще не может быть речи.
Минобороны РФ