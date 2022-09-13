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13 сентября, 13:22

В ЦДУМ осудили решение Латвии отделить церковь от Московского патриархата

Муфтияты РФ назвали автокефалию ЛПЦ бездумным нарушением многовековых устоев

Муфтияты России осудили решение парламента Латвии объявить о независимости Православной церкви страны от Московского патриархата. Об этом говорится в сообщении Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ.

"Президиум ЦДУМ России выражает обеспокоенность в связи с принятием Сеймом Латвии закона о независимости Латвийской православной церкви и её выходом таким образом из состава РПЦ", — уточнили в пресс-службе.

По мнению муфтиев, традиционные религии создают основу сохранения морально-ценностных установок и оберегают от саморазрушения. В сообщении отмечается, что "бездумное нарушение многовековых устоев в этой сфере грозит серьёзными потрясениями для всего общества, а использование чувств и прав верующих в грязных играх недопустимо".

"В очередной раз мы становимся свидетелями, как в Европе в угоду политической конъюнктуре подрываются основы демократии, попираются права и свободы человека, защита которых так яростно ими же декларировалась", — говорится в сообщении пресс-службы ЦДУМ РФ.

В РПЦ отреагировали на "автокефалию" Латвийской церкви фразой "перепутали Божие и кесарево"

В РПЦ отреагировали на "автокефалию" Латвийской церкви фразой "перепутали Божие и кесарево"

Ранее автокефалию Латвийской православной церкви прокомментировали в Координационном центре мусульман Северного Кавказа. Там подчеркнули, что политически мотивированные античеловеческие решения западных стран, к сожалению, становятся нормой.

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Центральное духовное управление мусульман России

Ирина Фальке

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