В ЦДУМ осудили решение Латвии отделить церковь от Московского патриархата

Муфтияты России осудили решение парламента Латвии объявить о независимости Православной церкви страны от Московского патриархата. Об этом говорится в сообщении Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ.

"Президиум ЦДУМ России выражает обеспокоенность в связи с принятием Сеймом Латвии закона о независимости Латвийской православной церкви и её выходом таким образом из состава РПЦ", — уточнили в пресс-службе.

По мнению муфтиев, традиционные религии создают основу сохранения морально-ценностных установок и оберегают от саморазрушения. В сообщении отмечается, что "бездумное нарушение многовековых устоев в этой сфере грозит серьёзными потрясениями для всего общества, а использование чувств и прав верующих в грязных играх недопустимо".

"В очередной раз мы становимся свидетелями, как в Европе в угоду политической конъюнктуре подрываются основы демократии, попираются права и свободы человека, защита которых так яростно ими же декларировалась", — говорится в сообщении пресс-службы ЦДУМ РФ.