Названы ещё три страны, которые не хотят проводить матчи со сборной России
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан не хотят проводить матчи со сборной России
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан не хотят проводить товарищеские матчи со сборной России, несмотря на имеющуюся возможность организации таких встреч. Об этом пишет Eurostavka.
Издание отмечает, что РФС обращался к коллегам из Казахстана по вопросу организации матча, однако казахстанской стороне не было понятно, как будет выглядеть такая встреча с имиджевой точки зрения. В итоге стороны не смогли договориться. Узбекистан же активно ищет соперника на те же даты, в которые планирует играть сборная России, а в азербайджанской федерации заявили, что не планируют матч с нашими.
"Должны быть солидарны": Лидер сборной Боснии и Герцговины объяснил, почему не хочет играть матч против России
Напомним, матч Россия – Босния и Герцеговина должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.
РФС / Михаил Шапаев