Назван топ-5 сочетаний лекарств, способных серьёзно навредить здоровью
Фармаколог Сологова рассказала о лекарствах, которые опасно сочетать друг с другом
Часто врачи назначают большое количество лекарств, однако некоторые из них не стоит совмещать, так как это чревато в лучшем случае снижением их эффективности, а в худшем — опасными последствиями. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук и фармаколог Сусанна Сологова.
Так, пропивающим курс антибиотиков не стоит совмещать "Амоксициллин" со слабительными и мочегонными средствами. Первые снизят эффективность антибиотика, а вторые наоборот — повысят его концентрацию в плазме крови. "Кларитромицин", другой антибиотик, не стоит совмещать с "Колхицином" и "Дигоксином", так как при совместном приёме данных препаратов повышается риск интоксикации.
Сердечникам Сологина не рекомендует совмещать "Эналаприл" с сахароснижающими таблетками и инсулином, так как в таком случае уровень глюкозы в крови может понизиться до критического уровня. А "Бисопролол" не стоит совмещать с "Верапамилом" и "Дилтиаземом" из-за риска снижения артериального давления, пульса и появления сердечной недостаточности.
Также фармаколог упомянул "Смекту" и "Энтеросгель", которые при одновременном употреблении взаимно снизят свою эффективность.
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