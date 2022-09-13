Назван топ-5 сочетаний лекарств, способных серьёзно навредить здоровью

Часто врачи назначают большое количество лекарств, однако некоторые из них не стоит совмещать, так как это чревато в лучшем случае снижением их эффективности, а в худшем — опасными последствиями. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук и фармаколог Сусанна Сологова.

Так, пропивающим курс антибиотиков не стоит совмещать "Амоксициллин" со слабительными и мочегонными средствами. Первые снизят эффективность антибиотика, а вторые наоборот — повысят его концентрацию в плазме крови. "Кларитромицин", другой антибиотик, не стоит совмещать с "Колхицином" и "Дигоксином", так как при совместном приёме данных препаратов повышается риск интоксикации.

Сердечникам Сологина не рекомендует совмещать "Эналаприл" с сахароснижающими таблетками и инсулином, так как в таком случае уровень глюкозы в крови может понизиться до критического уровня. А "Бисопролол" не стоит совмещать с "Верапамилом" и "Дилтиаземом" из-за риска снижения артериального давления, пульса и появления сердечной недостаточности.

Также фармаколог упомянул "Смекту" и "Энтеросгель", которые при одновременном употреблении взаимно снизят свою эффективность.