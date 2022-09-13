НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 13:36

Назван топ-5 сочетаний лекарств, способных серьёзно навредить здоровью

Фармаколог Сологова рассказала о лекарствах, которые опасно сочетать друг с другом

Часто врачи назначают большое количество лекарств, однако некоторые из них не стоит совмещать, так как это чревато в лучшем случае снижением их эффективности, а в худшем — опасными последствиями. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук и фармаколог Сусанна Сологова.

Так, пропивающим курс антибиотиков не стоит совмещать "Амоксициллин" со слабительными и мочегонными средствами. Первые снизят эффективность антибиотика, а вторые наоборот — повысят его концентрацию в плазме крови. "Кларитромицин", другой антибиотик, не стоит совмещать с "Колхицином" и "Дигоксином", так как при совместном приёме данных препаратов повышается риск интоксикации.

Сердечникам Сологина не рекомендует совмещать "Эналаприл" с сахароснижающими таблетками и инсулином, так как в таком случае уровень глюкозы в крови может понизиться до критического уровня. А "Бисопролол" не стоит совмещать с "Верапамилом" и "Дилтиаземом" из-за риска снижения артериального давления, пульса и появления сердечной недостаточности.

Также фармаколог упомянул "Смекту" и "Энтеросгель", которые при одновременном употреблении взаимно снизят свою эффективность.

Названа самая опасная зелень для пожилых

Названа самая опасная зелень для пожилых

Ранее Лайф писал о циклонической депрессии и способах борьбы с ней. Так, необходимо наладить режим сна, прогуливаться минимум по 40 минут в день и меньше общаться с подавленными людьми.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров