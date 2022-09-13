Почему россияне оказались во власти циклонической депрессии и как с ней бороться

Циклоническая депрессия — сезонное изменение психоэмоционального состояния человека, вызванное резкой сменой погоды и подготовкой организма к холодам. О способах борьбы с ней Лайфу рассказала нейропсихолог Алевтина Кузьмина из онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Из-за циклонической депрессии, связанной с уменьшением светового дня, повышением выработки мелатонина и погодными изменениями, люди становятся сонливыми и теряют концентрацию на работе, а метеозависимые ощущают это состояние особенно сильно. Эксперт утверждает, что циклоническая депрессия, в отличие от обычной, не является заболеванием или поводом для обращения к врачу.

"Помощь психологов и психиатров практически не нужна. Максимум вы можете обратиться к врачу-терапевту, чтобы справиться с неприятными проявлениями симптомов. К примеру, по вопросам дискомфорта на фоне низкого давления. Обратиться к врачу можно удалённо. С помощью медицинских онлайн-сервисов получить консультацию специалиста можно в любое удобное время", — объяснила Кузьмина.

Нейропсихолог в этот период рекомендует есть больше продуктов, содержащих триптофан и серотонин, к которым относятся, например, бананы, икра и качественный сыр. Ещё важно наладить режим дня, не забывать об отдыхе, прогуливаться минимум по 40 минут в день и спать по восемь часов в сутки. Также, по её словам, необходимо избегать общения с пессимистами, так как они могут заразить вас своим настроем.

Отдельно собеседница Лайфа упомянула о людях, подверженных циклотимии — состоянию, при котором у человека вне зависимости от его желаний сменяются фазы активности. При одной он бодро выполняет любые задачи, а при другой пребывает в упадке.

"Ни в коем случае нельзя путать это явление с биполярным расстройством. Люди с циклотимией в период смены сезонов могут ощущать на себе дополнительные изменения. У них всё реже получается входить в фазу активности, а период упадка сил становится всё длиннее и сильнее", — заключила Кузьмина.