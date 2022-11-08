Россиянам рассказали, как правильно законсервировать дачу на зиму

С приходом зимы любимые россиянами дачные активности заканчиваются, многие окончательно оставляют загородные участки до наступления тёплой погоды. Однако перед этим необходимо провести процедуры по консервации участка. О том, как правильно это сделать, изданию "Вести Подмосковья" рассказал специалист торговой сети "Технониколь" Станислав Гапеев.

Перед тем как покинуть дачный участок, прежде всего необходимо разобраться с водоснабжением дома.

"Водоснабжение необходимо перекрывать с главной точки ввода, иначе оставшаяся в трубах жидкость замёрзнет. Это порой приводит к разрывам. Кроме того, нужно слить воду из водопроводных труб, осушить нагреватели. Для гарантированного результата советую продуть трубы воздушным компрессором. Гидрозатворы важно герметично перекрыть, иначе вода испарится и дом пропахнет канализацией", — рассказал Гапеев.

Внимание стоит обратить и на электроснабжение дома. Следует выключить все приборы из розеток, а если вы не планируете полностью обесточивать ваш участок, то крайне важно отключить всё, что никак не скажется на жизнеобеспечении жилища. Не стоит забывать и про газ: перед отъездом нужно перекрыть вентиль. Не забудьте и про холодильники с морозилками, где тоже лучше провести генеральную уборку, чтобы избежать неприятных сюрпризов через несколько месяцев. Напомнил эксперт и о грызунах.

"Грызунов, например, привлекают не только продукты питания, но и свечи, натуральное мыло, губки для посуды", — отметил Гапеев и призвал устанавливать ловушки в таких точках, как мокрые зоны, углы, кухни и гаражные помещения.

Снаружи же стоит провести работы на крыше и в районе окон, чтобы внутрь не попадала лишняя влага, убедиться, что козырьки и навесы выдержат вес снега, удалить воду из труб при наличии канализации и в идеале хорошо было бы установить сигнализацию и камеры видеонаблюдения.