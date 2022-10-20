Россиянам рассказали, как подготовить дачу к зиме
В "Мособлпожспасе" напомнили россиянам законсервировать дачу на зиму
Наступление зимнего сезона и холодов вынуждает многих дачников оставлять свои загородные участки до более тёплых времён года, однако перед этим дачи необходимо подготовить. О том, как это сделать, изданию "Вести Подмосковья" рассказали в пресс-службе ГКУ Московской области "Мособлпожспас".
Все необходимые мероприятия можно назвать одним словом — консервация. Владельцам дач нужно отключить в домах газ и электроэнергию, перекрыть воду, осушить системы водоснабжения, а также убедиться в исправности печей и дымоходов.
Желательно не оставлять на территории участка горюче-смазочные материалы, газовые баллоны и не поджигать сухие листья и ветки. Их лучше сдать в специальные места, где они будут утилизированы.
Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие дачные работы не стоит откладывать на весну. Так, по её словам, необходимо высадить саженцы, особенно плодовых растений.
ТАСС / Анвар Галеев