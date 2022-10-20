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20 октября, 13:40

Россиянам рассказали, как подготовить дачу к зиме

В "Мособлпожспасе" напомнили россиянам законсервировать дачу на зиму

Наступление зимнего сезона и холодов вынуждает многих дачников оставлять свои загородные участки до более тёплых времён года, однако перед этим дачи необходимо подготовить. О том, как это сделать, изданию "Вести Подмосковья" рассказали в пресс-службе ГКУ Московской области "Мособлпожспас".

Все необходимые мероприятия можно назвать одним словом — консервация. Владельцам дач нужно отключить в домах газ и электроэнергию, перекрыть воду, осушить системы водоснабжения, а также убедиться в исправности печей и дымоходов.

Желательно не оставлять на территории участка горюче-смазочные материалы, газовые баллоны и не поджигать сухие листья и ветки. Их лучше сдать в специальные места, где они будут утилизированы.

Дачникам напомнили о риске нарваться на штраф при подготовке дачи к зиме

Дачникам напомнили о риске нарваться на штраф при подготовке дачи к зиме

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие дачные работы не стоит откладывать на весну. Так, по её словам, необходимо высадить саженцы, особенно плодовых растений.

Обложка ©

ТАСС / Анвар Галеев

Артур Белкин
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