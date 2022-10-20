Невролог рассказала, почему осенью сложнее просыпаться и как с этим бороться

Многие люди испытывают повышенную сонливость в осенне-зимний период. По словам невролога-сомнолога Елены Царёвой, на это есть несколько причин.

Во-первых, количество света вокруг напрямую влияет на процесс засыпания и пробуждения. Летом рассветает быстрее, из-за чего мы просыпаемся проще, а осенью, соответственно, наоборот. Также важен витамин D, выработке которого способствует солнечный свет. Его недостаток может спровоцировать депрессию. При этом в холода наблюдается дефицит и других витаминов. Третья причина — весенне-осенние обострения психических заболеваний.

"При депрессивных и тревожных расстройствах наблюдаются увеличение потребности во сне и дневная сонливость, а значит, ухудшается качество сна", — заметила невролог в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Царёва дала несколько советов для упрощения процесса пробуждения. Так, утром можно включать лампу, излучающую холодный свет, а также наладить режим, так как это поможет просыпаться даже до срабатывания будильника. Помимо этого, полезным будет кофе, однако с напитком лучше не перебарщивать, чтобы не произошло привыкания и, соответственно, снижения его эффективности. Также Царёва разрушила миф о бесполезности утренней зарядки.

"Даже недолгие занятия спортом повышают давление и температуру тела. Эти факторы противоречат сонливости, а значит, помогают стать более бодрым с утра", — объяснила она.

Ещё один способ облегчить пробуждение — умывание прохладной водой, что поможет сократить период спутанного сознания после сна.