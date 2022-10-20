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20 октября, 13:21

Ростовский губернатор Голубев допустил усиление контроля на границе с ДНР

В ближайшее время можно ожидать усиления контроля на границе Ростовской области и ДНР, считает губернатор региона Василий Голубев. Прежде всего это может коснуться автотранспорта, предположил он.

"С учётом введённых решений президентом страны, думаю, там [на границе ДНР и Ростовской области] тоже может быть либо усиление, либо корректировка. Если хотите, больше внимания каждому транспорту", — сказал Голубев на полях форума "Сделано в России".

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Напомним, средний уровень реагирования в Ростовской области был объявлен согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 октября. Данный режим, в частности, подразумевает возможность введения особых мер при выезде и въезде, досмотр транспортных средств и ограничение движения, усиление охраны общественного порядка и контроля за стратегическими предприятиями.

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ТАСС / Егор Алеев

Ирина Фальке

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