Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сельхозпредприятия со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сельхозпредприятия в Шебекинском городском округе.
"Зафиксирован прилёт трёх снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших и разрушений нет. Все работники переведены в безопасное место и на дистант до понедельника", — написал он в телеграм-канале.
А накануне город Шебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, есть пострадавшие.
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ТАСС / Евгений Силантьев