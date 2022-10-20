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20 октября, 11:43

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сельхозпредприятия со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сельхозпредприятия в Шебекинском городском округе.

"Зафиксирован прилёт трёх снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших и разрушений нет. Все работники переведены в безопасное место и на дистант до понедельника", — написал он в телеграм-канале.

Часть Белгорода осталась без света из-за пожара на подстанции

Часть Белгорода осталась без света из-за пожара на подстанции

А накануне город Шебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, есть пострадавшие.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Александра Вишнякова

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