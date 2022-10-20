Число предприятий в Москве после ухода зарубежных брендов выросло на 20%
Собянин: Число предприятий в Москве выросло на 20%, несмотря на уход с рынка некоторых брендов
Вопреки уходу с российского рынка некоторых иностранных брендов число предприятий в Москве выросло на 20%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным стенда "Сделано в Москве" на международном экспортном форуме "Сделано в России", пишет АГН "Москва".
"Практически удвоились [за восемь месяцев] инвестиции в промышленность. Малые, крупные предприятия, АПК и так далее — всё даёт такую общую динамику. Количество предприятий стало не меньше после того, как ушли определённые бренды, а стало на 20% больше", — сказал он и добавил, что такая динамика обусловлена действием региональных и федеральных мер поддержки, а также спросом на импортозамещение.
Вместе с тем Собянин сообщил, что в Москве на сегодняшний день функционирует около 14 тысяч предприятий, работающих по разным специализациям: фармацевтика, пищевая сфера, авиационное и космическое строительство, автомобилестроение, микроэлектроника, а также промышленность. Ещё 14 крупных пищевых заводов находятся на стадии строительства, добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что завод "Москвич" может быть запущен до конца этого года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, власти делают всё для того, чтобы в перспективе столица стала центром электромобилестроения.
ТАСС / Гавриил Григоров