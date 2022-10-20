Число предприятий в Москве после ухода зарубежных брендов выросло на 20%

Вопреки уходу с российского рынка некоторых иностранных брендов число предприятий в Москве выросло на 20%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным стенда "Сделано в Москве" на международном экспортном форуме "Сделано в России", пишет АГН "Москва".

"Практически удвоились [за восемь месяцев] инвестиции в промышленность. Малые, крупные предприятия, АПК и так далее — всё даёт такую общую динамику. Количество предприятий стало не меньше после того, как ушли определённые бренды, а стало на 20% больше", — сказал он и добавил, что такая динамика обусловлена действием региональных и федеральных мер поддержки, а также спросом на импортозамещение.

Вместе с тем Собянин сообщил, что в Москве на сегодняшний день функционирует около 14 тысяч предприятий, работающих по разным специализациям: фармацевтика, пищевая сфера, авиационное и космическое строительство, автомобилестроение, микроэлектроника, а также промышленность. Ещё 14 крупных пищевых заводов находятся на стадии строительства, добавил он.