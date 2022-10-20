Столичный завод "Москвич" может заработать уже в этом году

Завод "Москвич" может быть запущен до конца этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти делают всё, чтобы в перспективе столица стала центром электромобилестроения.

"Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но тем не менее я надеюсь, при помощи Министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", — сказал градоначальник в рамках доклада премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Собянин и Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России – 2022". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сегодня политики приняли участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России – 2022". Перед началом пленарного заседания они осмотрели экспозицию, одним из центральных элементов которой стал стенд "Сделано в Москве".