Столичный завод "Москвич" может заработать уже в этом году
Собянин: Завод "Москвич" могут запустить уже в декабре 2022 года
Завод "Москвич" может быть запущен до конца этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти делают всё, чтобы в перспективе столица стала центром электромобилестроения.
"Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но тем не менее я надеюсь, при помощи Министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", — сказал градоначальник в рамках доклада премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Собянин и Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России – 2022". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Сегодня политики приняли участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России – 2022". Перед началом пленарного заседания они осмотрели экспозицию, одним из центральных элементов которой стал стенд "Сделано в Москве".
Ранее Лайф писал, что на развитие завода "Москвич" в качестве первых инвестиций планируется направить пять миллиардов рублей. К такому решению пришли Правительство Москвы и ПАО "КамАЗ". Согласно документу, стороны договорились в течение 60 календарных дней со дня заключения сделки обеспечить финансирование завода на озвученную выше сумму в долях, которые равны долям участия каждого акционера в уставном капитале общества.
ТАСС / Александр Щербак