Россиянок предупредили об опасности ношения тонких колготок осенью

После летнего периода достаточно тяжело привыкнуть к осенней непогоде, а особенно женщинам. При этом многие представительницы слабого пола стараются выглядеть красиво и модно, зачастую одеваясь в недостаточно тёплую одежду. Например, как сообщил к.м.н, акушер-гинеколог и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе, ношение тонких колготок в это время года может повлечь за собой серьёзные проблемы репродуктивной системы. Подробнее об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

По его словам, этот период очень негативен для девушек, старающихся привлечь внимание мужчин посредством предметов гардероба. Врач пояснил, что нынешняя мода на укороченные свитера и маечки, обнажающие нижнюю треть живота, создаёт определённые предпосылки для увеличения количества заболеваний, связанных с воспалительными процессами органов малого таза.

"Как мы знаем, процесс оплодотворения связан с овуляцией и прохождением яйцеклетки, вышедшей из фолликула по маточной трубе. Далее она встречается со сперматозоидом и прикрепляется в полости матки. Так вот, воспалительные заболевания органов малого таза очень часто могут приводить к запаиванию просвета маточных труб, к их слипанию", — предупредил врач.

Каждая женщина должна реализоваться в материнстве, но любое воспалительное заболевание органов малого таза — угроза репродуктивной функции, продолжил собеседник Лайфа. Он порекомендовал женщинам не гнаться за модой и более ответственно подходить к собственному здоровью.