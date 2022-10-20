Развитие хронических болезней связали с недостатком сна

Если сон длится менее пяти часов в сутки, то риск развития хронических болезней увеличивается на 20%, особенно у людей среднего и пожилого возраста. Об этом рассказали в Университетском колледже Лондона (UCL).

"Сейчас во всех развитых странах мира стремительно увеличивается число людей, которые являются носителями сразу нескольких хронических болезней: более половины пожилых людей обладают двумя и более заболеваниями подобного рода. Наше исследование показало, что часть этого роста заболеваемости может быть связана с сокращением продолжительности сна", — сообщила научный сотрудник UCL Северин Сабия.

Она напомнила, что во время сна клетки мозга ведут "ремонтные работы" по восстановлению собственной ДНК, так как подобные повреждения копятся в геноме в период бодрствования. Поэтому без полноценного ночного отдыха возрастают серьёзные риски для здоровья.

Учёные изучили состояние семи тысяч пожилых людей в возрасте от 50 до 70 лет. По словам Сабии, участники эксперимента, спавшие менее пяти часов в сутки, чаще болели, риск заполучить хронический недуг вырастал примерно на 20%, а в случае если человек уже имел какие-то заболевания — на 30–40%. Специалисты уверены, что результаты помогут врачам лучше выстраивать лечение, принимая во внимание количество часов ночного отдыха.