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20 октября, 09:12

Мишустин утвердил передачу функций Ростуризма Министерству экономического развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил передачу Министерству экономического развития функций Федерального агентства по туризму (Ростуризм), сообщается на сайте правительства.

В опубликованном релизе указывается, что число заместителей главы Минэкономразвития будет увеличено с 11 до 12, а департаментов — с 35 до 37.

Чернышенко заявил, что наработки Ростуризма и опыт МЭР помогут развивать туротрасль

Чернышенко заявил, что наработки Ростуризма и опыт МЭР помогут развивать туротрасль

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития. Цель изменений — оптимизация госуправления в сфере туризма и повышение эффективности развития отрасли.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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