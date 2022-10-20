Мишустин утвердил передачу функций Ростуризма Министерству экономического развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил передачу Министерству экономического развития функций Федерального агентства по туризму (Ростуризм), сообщается на сайте правительства.
В опубликованном релизе указывается, что число заместителей главы Минэкономразвития будет увеличено с 11 до 12, а департаментов — с 35 до 37.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития. Цель изменений — оптимизация госуправления в сфере туризма и повышение эффективности развития отрасли.
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