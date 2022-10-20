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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 09:09
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ВСУ создали риск техногенной катастрофы на Каховской ГЭС

Власти Новой Каховки пожаловались на обстрелы Каховской ГЭС и риск техногенной катастрофы

Украинские силовики продолжают обстреливать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), создавая риск техногенной катастрофы. О такой опасности предупредил в четверг представитель Администрации Новой Каховки Руслан Агаев в эфире Первого канала.

"Риски разрушения, конечно, всегда есть, туда же не камнями бросают, поймите. Туда бьют из РСЗО HIMARS, бьют целенаправленно, чтобы разрушить нашу дамбу, чтобы привести к техногенной катастрофе", — отметил он.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Прежде она обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

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Ранее власти предупредили о нестандартном способе диверсии на Каховской ГЭС. Так, оказалось, что ВСУ готовятся атаковать станцию морскими минами. Кроме того, над Новой Каховкой почти ежедневно работает ПВО. А на днях в результате ракетного удара ВСУ по городскому стадиону в Новой Каховке в Херсонской области погибло два человека, ещё один получил ранения.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Марина Калегина
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