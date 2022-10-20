ВСУ создали риск техногенной катастрофы на Каховской ГЭС

Украинские силовики продолжают обстреливать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), создавая риск техногенной катастрофы. О такой опасности предупредил в четверг представитель Администрации Новой Каховки Руслан Агаев в эфире Первого канала.

"Риски разрушения, конечно, всегда есть, туда же не камнями бросают, поймите. Туда бьют из РСЗО HIMARS, бьют целенаправленно, чтобы разрушить нашу дамбу, чтобы привести к техногенной катастрофе", — отметил он.