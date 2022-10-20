ВСУ создали риск техногенной катастрофы на Каховской ГЭС
Власти Новой Каховки пожаловались на обстрелы Каховской ГЭС и риск техногенной катастрофы
Украинские силовики продолжают обстреливать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), создавая риск техногенной катастрофы. О такой опасности предупредил в четверг представитель Администрации Новой Каховки Руслан Агаев в эфире Первого канала.
"Риски разрушения, конечно, всегда есть, туда же не камнями бросают, поймите. Туда бьют из РСЗО HIMARS, бьют целенаправленно, чтобы разрушить нашу дамбу, чтобы привести к техногенной катастрофе", — отметил он.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Прежде она обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.
Ранее власти предупредили о нестандартном способе диверсии на Каховской ГЭС. Так, оказалось, что ВСУ готовятся атаковать станцию морскими минами. Кроме того, над Новой Каховкой почти ежедневно работает ПВО. А на днях в результате ракетного удара ВСУ по городскому стадиону в Новой Каховке в Херсонской области погибло два человека, ещё один получил ранения.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY