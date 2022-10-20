Власти предупредили о нестандартном способе диверсии на Каховской ГЭС
Глава Каховского района Леонтьев предупредил, что Киев может атаковать ГЭС морскими минами
Вооружённые силы Украины могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Об этом заявил глава Администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Он сообщил, что на этот счёт имеется достоверная информация.
"Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учётом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск [использования морских мин] существует", — отметил Леонтьев в беседе с РИА "Новости".
Данные об использовании украинскими войсками мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной, в марте — апреле, сказал Леонтьев. Ситуация в Новой Каховке и окрестностях находится под контролем, а охрана и оборона стратегических объектов усилена, заверил он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части региона, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY