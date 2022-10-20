Власти предупредили о нестандартном способе диверсии на Каховской ГЭС

Вооружённые силы Украины могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Об этом заявил глава Администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Он сообщил, что на этот счёт имеется достоверная информация.

"Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учётом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск [использования морских мин] существует", — отметил Леонтьев в беседе с РИА "Новости".