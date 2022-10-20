Пленный вспомнил, как герой Украины приказал танкистам бить по жилым домам

"Это было на заводе Ильича, конец марта — начало апреля. Точную дату я вам не могу сказать. Я был на ОКП 36-й бригады. И командир бригады по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее", — сказал Алтухов.