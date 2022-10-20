Пленный вспомнил, как герой Украины приказал танкистам бить по жилым домам
Украинский пленный рассказал о приказе комбрига Баранюка стрелять по жилым домам
Командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковник Владимир Баранюк приказывал танкистам стрелять по жилым домам. Об этом РИА "Новости" рассказал замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов.
"Это было на заводе Ильича, конец марта — начало апреля. Точную дату я вам не могу сказать. Я был на ОКП 36-й бригады. И командир бригады по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее", — сказал Алтухов.
Пленный подтвердил, что речь идёт о герое Украины полковнике Баранюке. Информацию об обстрелах жилых зданий сообщил и находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец. Пленный уточнил, что стреляли из 120-миллиметровых миномётов.
Ранее пленный майор Морской пехоты Вооружённых сил Украины Николай Мищенко рассказал, как азовцы отчитывались перед зарубежными кураторами. По его словам, члены украинского националистического полка записывали видеоотчёты, которые затем отправляли за рубеж. Речь о том периоде, когда "Азов" и морпехи ВСУ удерживали завод Ильича в Мариуполе.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / АР / Leo Correa