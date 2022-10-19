Азовцы убивали водителей и забирали их автомобили, признался пленный подполковник ВСУ

Стало известно о новых преступлениях боевиков нацполка "Азов"* против мирных жителей. Как рассказал пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов, когда военным требовалась машина, они запросто убивали водителей и забирали авто.

Пленный подполковник ВСУ Валентин Алтухов рассказал, как боевики "Азова" добывали авто, убивая водителей. Видео © Telegram / РИА "Новости"

По словам Алтухова, в марте они попали под обстрел, в результате которого погибла жена одного из бойцов, а сам военный остался с двумя детьми, которых нужно было отвезти в Запорожье.

"В одном случае азовцам автомобиль был нужен и они потребовали освободить автомобиль. Хозяева возмущались, они просто расстреляли их из-за автомобиля", — рассказал пленный.

Кроме того, бойцы "Азова" пытались покинуть Мариуполь, прикрываясь чужими детьми. Ложь раскрылась при попытке пересечь блокпост, когда ребята начали "странно себя вести". В итоге выяснилось, что военные убили родителей, а малышей забрали с собой, выдавая их за собственных детей.

Ранее пленный майор Морской пехоты Вооружённых сил Украины Николай Мищенко рассказал, как азовцы отчитывались перед зарубежными кураторами. По его словам, члены украинского националистического полка записывали видеоотчёты, которые затем отправляли за рубеж. Речь о том периоде, когда "Азов" и морпехи ВСУ удерживали завод Ильича в Мариуполе.