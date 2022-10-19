Украинский пленный рассказал, какой наркотик популярен в ВСУ

Он уточнил, что речь идёт об амфетамине, который позволял военнослужащим бодрствовать на протяжении нескольких суток. Другой пленный, сержант полка "Азов"* Михаил Швец, пересказал разговор с военными ДНР, которые рассказывали, что бойцы ВСУ, находясь под воздействием наркотиков, порой даже не всегда сразу замечали пулевые ранения, а иногда вообще не чувствовали боли. По словам Михаила, у них замечены жёлтые ампулы и шприцы.