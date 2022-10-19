Украинский пленный рассказал, какой наркотик популярен в ВСУ
РИА "Новости": солдаты ВСУ шли в бой под амфетамином
Украинские военные совершали выходы на боевые задания, предварительно употребляя наркотики. Об этом РИА "Новости" рассказал пленный старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич.
"Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные задания выходили, принимали", — сообщил Катранич.
Он уточнил, что речь идёт об амфетамине, который позволял военнослужащим бодрствовать на протяжении нескольких суток. Другой пленный, сержант полка "Азов"* Михаил Швец, пересказал разговор с военными ДНР, которые рассказывали, что бойцы ВСУ, находясь под воздействием наркотиков, порой даже не всегда сразу замечали пулевые ранения, а иногда вообще не чувствовали боли. По словам Михаила, у них замечены жёлтые ампулы и шприцы.
Ранее на оставленных позициях ВСУ российские специалисты обнаружили препараты наркотического действия: опиоидного и эфедринового ряда. Побочным эффектом данных препаратов является чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми бойцами "крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса".
*Запрещённая в России террористическая организация.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine