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19 октября, 05:03
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Украинский пленный рассказал, какой наркотик популярен в ВСУ

РИА "Новости": солдаты ВСУ шли в бой под амфетамином

Украинские военные совершали выходы на боевые задания, предварительно употребляя наркотики. Об этом РИА "Новости" рассказал пленный старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич.

"Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные задания выходили, принимали", — сообщил Катранич.

Он уточнил, что речь идёт об амфетамине, который позволял военнослужащим бодрствовать на протяжении нескольких суток. Другой пленный, сержант полка "Азов"* Михаил Швец, пересказал разговор с военными ДНР, которые рассказывали, что бойцы ВСУ, находясь под воздействием наркотиков, порой даже не всегда сразу замечали пулевые ранения, а иногда вообще не чувствовали боли. По словам Михаила, у них замечены жёлтые ампулы и шприцы.

Пленные военные ВСУ заявили о хорошем отношении к ним в России

Пленные военные ВСУ заявили о хорошем отношении к ним в России

Ранее на оставленных позициях ВСУ российские специалисты обнаружили препараты наркотического действия: опиоидного и эфедринового ряда. Побочным эффектом данных препаратов является чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми бойцами "крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса".

*Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко

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