Песков: Дата большой пресс-конференции Путина ещё не известна

Дата большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В последние годы она проводится в декабре. Сохранится ли эта традиция в нынешнем году, пока не ясно.

"Нет, пока дату не назначили. Как только мы это сделаем, мы всех проинформируем", — сказал Песков в интервью ТАСС.