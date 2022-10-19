Песков: Дата большой пресс-конференции Путина ещё не известна
Дата большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В последние годы она проводится в декабре. Сохранится ли эта традиция в нынешнем году, пока не ясно.
"Нет, пока дату не назначили. Как только мы это сделаем, мы всех проинформируем", — сказал Песков в интервью ТАСС.
А вот что точно известно, так это то, что Путин 27 октября выступит на пленарном заседании Валдайского клуба. Правда, Песков не пояснил, будет ли выступление главы государства очным или по видео-конференц-связи. Он добавил, что "дорабатываются разные нюансы", и напомнил об "остающихся ограничениях по ковиду", из-за которых формат выступления может быть смешанным.