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19 октября, 04:33

В Китае рассказали, как Америка купила Европу

"Гуаньча": США купили Европу после Второй мировой войны

Неправильно рассматривать европейские страны как независимые суверенные государства, ведь они являют собой отдельную часть Соединённых Штатов. Такое мнение высказал автор публикации в китайской газете "Гуаньча".

"Для того чтобы упростить понимание, проведём аналогию. После Второй мировой войны многие европейские страны, как бизнесмены, оказались на грани "банкротства". В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу. В истории это событие известно как "план Маршала", — пишет издание.

По версии автора статьи, после распада СССР Америка превратилась во владельца "контрольного пакета акций Европы". А чтобы получить над ней полную власть, США взращивали там проамериканские силы в разных сферах, включая политическую, военную, экономическую, финансовую и культурную. Независимые же государства в мире можно "пересчитать по пальцам одной руки", пишет газета. ЕС же, по мнению китайского обозревателя, следует за США во всём и "творит глупые вещи", выполняет решения "головного офиса" в Вашингтоне.

Во Франции предостерегли США от попыток добиться господства за счёт ЕС

Во Франции предостерегли США от попыток добиться господства за счёт ЕС

А издание "Хуаньцю шибао" ранее писало, что США из-за конфликта на Украине усиливают доминирование над ЕС. Европа теряет ключевые отрасли в создавшемся кризисе. На фоне проблем экономической рецессии многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют "миграцию" в Штаты.

Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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