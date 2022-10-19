"Тестируемся часто": В Кремле остались ограничения по ковиду

Меры эпидемиологической предосторожности в Кремле, введённые из-за распространения CoViD-19, частично сохраняются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Частично они сохраняются, действительно, меры предосторожности, и в отношении мероприятий с участием президента тоже. Да, действительно, мы тестируемся часто. То есть частично они [ограничения] сохраняются", — цитирует ТАСС Пескова.

Относительно планов президента России Владимира Путина снова ревакцинироваться от ковида представитель Кремля ответил, что пока никакой информации на этот счёт у него нет.