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19 октября, 04:02

"Тестируемся часто": В Кремле остались ограничения по ковиду

Песков заявил, что в Кремле сохранились частичные ограничения по ковиду

Меры эпидемиологической предосторожности в Кремле, введённые из-за распространения CoViD-19, частично сохраняются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Частично они сохраняются, действительно, меры предосторожности, и в отношении мероприятий с участием президента тоже. Да, действительно, мы тестируемся часто. То есть частично они [ограничения] сохраняются", — цитирует ТАСС Пескова.

Относительно планов президента России Владимира Путина снова ревакцинироваться от ковида представитель Кремля ответил, что пока никакой информации на этот счёт у него нет.

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kremlin.ru

Арина Родионова

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