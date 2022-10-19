Маск раскрыл количество терминалов Starlink на Украине
Маск: SpaceX платит более чем за половину терминалов Starlink на Украине
Деньги в SpaceX поступают только за функционирование 11 из 25 тысяч терминалов системы спутниковой связи Starlink. Остальные 14 тысяч оплачивает сама компания. Об этом сообщил её основатель и глава Илон Маск. Он уточнил, что от Пентагона также не поступает никакой оплаты.
"Никаких денег от Министерства обороны США, однако несколько других стран, организаций и частных лиц оплачивают примерно 11 из 25 тыс. терминалов", — написал Маск в "Твиттере", отвечая на вопрос одного из пользователей.
Ежемесячные потери SpaceX "из-за неоплаченных услуг и издержек, связанных с мерами безопасности против кибервойны", Маск оценил в сумму около $20 млн. Бизнесмен заверил, что, несмотря на это, бросать начатое он не планирует.
Как писал Лайф ранее, Маск заявил, что SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании Starlink на Украине. Таким образом он прокомментировал опубликованную в газете Politico статью. В материале издания говорилось о том, что Пентагон рассматривает возможность оплаты работы терминалов.
А ранее SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа в оплате, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине.
Flickr / Daniel Oberhaus