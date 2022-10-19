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19 октября, 03:16

"Чудо-юдо": Сахалинцев испугало найденное на берегу неизвестное существо

Сахалинцы выложили в Сеть фото найденного на берегу неизвестного существа

<p>Останки, найденные на Сахалине. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/crimesakh/8313?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП Сахалин"</a></p>

Останки, найденные на Сахалине. Фото © Telegram / "ЧП Сахалин"

Сахалинцы опубликовали в Сети фото останков некоего существа, выброшенных на берег у Александровска-Сахалинского. Точно сказать, что это было за животное, никто не смог. Выглядит скелет пугающе.

Останки, найденные на Сахалине. Фото © Telegram / "ЧП Сахалин"

Останки, найденные на Сахалине. Фото © Telegram / "ЧП Сахалин"

"Чудо-юдо рыбу-кит выбросило на Сахалинское побережье", — сообщает Telegram-канал "ЧП Сахалин".

Авторы публикации допускают, что с большой долей вероятности туша принадлежит кашалоту.

На пляже нашли огромный скелет длиною 11 м, и охотники за лох-несским чудовищем уже знают, чей он

На пляже нашли огромный скелет длиною 11 м, и охотники за лох-несским чудовищем уже знают, чей он

Ранее Лайф писал, что кашалот на Курилах запутался в сетях и погиб. Его тушу обнаружили рыбаки в Кунаширском проливе. Кадры на опубликованном видео были сделаны с борта судна.

Арина Родионова

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