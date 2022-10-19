"Чудо-юдо": Сахалинцев испугало найденное на берегу неизвестное существо
Сахалинцы выложили в Сеть фото найденного на берегу неизвестного существа
Сахалинцы опубликовали в Сети фото останков некоего существа, выброшенных на берег у Александровска-Сахалинского. Точно сказать, что это было за животное, никто не смог. Выглядит скелет пугающе.
"Чудо-юдо рыбу-кит выбросило на Сахалинское побережье", — сообщает Telegram-канал "ЧП Сахалин".
Авторы публикации допускают, что с большой долей вероятности туша принадлежит кашалоту.
Ранее Лайф писал, что кашалот на Курилах запутался в сетях и погиб. Его тушу обнаружили рыбаки в Кунаширском проливе. Кадры на опубликованном видео были сделаны с борта судна.