"Самые опасные": Украина стала применять доработанные натовцами "Буки"

Для российской фронтовой авиации, участвующей в спецоперации на Украине, наибольшую опасность представляют зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" и "Оса-АКМ". Эту технику там дорабатывают специалисты НАТО, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Самые опасные для фронтовой авиации сейчас — это ЗРК "Бук" и "Оса-АКМ", доработанные европейцами, специалистами из НАТО, чтобы захват цели вёлся не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики", — цитирует агентство собеседника.

Когда захват цели идёт при помощи радиолокации, самолёты и вертолёты, оснащённые станциями предупреждения об облучении, могут выполнить противоракетные манёвры и обнаружить ведущие по ним огонь комплексы.