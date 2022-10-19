"Самые опасные": Украина стала применять доработанные натовцами "Буки"
ТАСС: Украинские комплексы "Бук" и "Оса" дорабатывают специалисты НАТО
ЗРК "Бук". Фото © Wikipedia / George Chernilevsky
Для российской фронтовой авиации, участвующей в спецоперации на Украине, наибольшую опасность представляют зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" и "Оса-АКМ". Эту технику там дорабатывают специалисты НАТО, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Самые опасные для фронтовой авиации сейчас — это ЗРК "Бук" и "Оса-АКМ", доработанные европейцами, специалистами из НАТО, чтобы захват цели вёлся не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики", — цитирует агентство собеседника.
Когда захват цели идёт при помощи радиолокации, самолёты и вертолёты, оснащённые станциями предупреждения об облучении, могут выполнить противоракетные манёвры и обнаружить ведущие по ним огонь комплексы.
Если же это делают оптические комплексы обнаружения, которые работают пассивно, без облучения, ЗРК остаётся незаметным, что повышает шансы поражения воздушных целей. Как уточняет агентство, официальной информации об этом нет.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ в Николаевской области, а также отразили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении. Кроме того, наша армия выбила украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Населённый пункт атаковали три ротные тактические группы ВСУ и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.