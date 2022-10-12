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12 октября, 12:26

Военные РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" под Николаевом

Военные РФ ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Населённый пункт атаковали три ротные тактические группы ВСУ и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.

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ТАСС / Артур Лебедев

Варвара Романова

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