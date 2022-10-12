Военные РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" под Николаевом
Военные РФ ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Населённый пункт атаковали три ротные тактические группы ВСУ и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.
ТАСС / Артур Лебедев