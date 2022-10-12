ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 12:26

Военные РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" под Николаевом

Военные РФ ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", — сказал он.

ВСУ потеряли ещё 30 бойцов при попытке прорыва в Запорожской области
ВСУ потеряли ещё 30 бойцов при попытке прорыва в Запорожской области

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Населённый пункт атаковали три ротные тактические группы ВСУ и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.

BannerImage

ТАСС / Артур Лебедев

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar