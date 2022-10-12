Названа общая сумма военной помощи Киеву с начала спецоперации

Общий объём военной помощи от США для Украины достиг 16,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр обороны Америки Ллойд Остин.

"Я рад сообщить о том, что под руководством президента [США Джо] Байдена объём помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <…> к настоящему моменту достиг 16,8 миллиарда долларов", — сказал он, выступая на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины.

Шеф Пентагона также подчеркнул, что недавние российские удары по объектам Украины ещё больше укрепили готовность западных держав оказывать дальнейшую помощь Киеву.