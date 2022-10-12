Названа общая сумма военной помощи Киеву с начала спецоперации
Глава Пентагона Остин: Общий объём военной помощи США для Киева достиг $16,8 млрд
Общий объём военной помощи от США для Украины достиг 16,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр обороны Америки Ллойд Остин.
"Я рад сообщить о том, что под руководством президента [США Джо] Байдена объём помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <…> к настоящему моменту достиг 16,8 миллиарда долларов", — сказал он, выступая на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины.
Шеф Пентагона также подчеркнул, что недавние российские удары по объектам Украины ещё больше укрепили готовность западных держав оказывать дальнейшую помощь Киеву.
Ранее стало известно, что Украина получила от США ещё четыре установки HIMARS. Министр обороны Незалежной Алексей Резников счёл это "отличной новостью" в преддверии встречи на базе Рамштайн. Там проходят те самые переговоры так называемой Контактной группы по обороне Украины, где обсуждают поставку вооружения Киеву.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine