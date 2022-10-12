Россиянам рассказали, какой тип обогревателя самый экономичный

Существуют разные обогреватели — масляные, конвекторные, инфракрасные, а также тепловентиляторы, однако у каждого есть свои плюсы и минусы. В любом случае при выборе следует в первую очередь обращать внимание не только на тип, но и на мощность обогревателей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доктор физико-математических наук, директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Роман Шамин.

"Обогреватель — незаменимая вещь в межсезонье и зимой. На рынке существует масса моделей, порой сложно сделать выбор с точки зрения надёжности и экономичности. В этом вопросе в первую очередь нужно ориентироваться не на марку прибора, а на его тип", — отметил он.

По словам эксперта, к самым распространённым на рынке обогревателей относятся масляные. Их принцип работы основывается на том, что внутренняя электроспираль разогревает специальное минеральное масло. Такие обогреватели не шумят, во включённом состоянии нагревают помещение постоянно, они, добавил Шамин, экологичны и просты в обслуживании и уходе. Однако у них есть и минусы. По словам физика, масляные обогреватели сильно сушат воздух в комнате, по объёмам достаточно громоздкие, а ещё о них легко обжечься.

Распространены и конвекторные обогреватели. Шамин объяснил, что воздух в них проходит через нагреватель и поднимается вверх, тем самым вытесняя холодные слои. При этом прибор снаружи нагревается до 90 градусов по Цельсию. Они экологичны и не сушат воздух, но уровень электропотребления у них больше, чем у масляных обогревателей. Есть и другой недостаток: эти приборы медленно нагревают то помещение, в котором находятся, а для большой квартиры потребуется несколько устройств.

"В последнее время набирают популярность инфракрасные нагреватели. Они наиболее экономичны с точки зрения расхода электроэнергии. При этом нагревают они не воздух, а предметы и тело человека", — рассказал физик.

К тому же согревают они быстро. Однако такие обогреватели пожароопасны, а ещё воздействие инфракрасного излучения на тело человека может вызвать неприятные ощущения. Поэтому их лучше использовать для больших помещений, террас или открытых беседок, подчеркнул эксперт.

Шамин также посоветовал заменить устаревшие модели ранее популярных небольших тепловентиляторов на более современные. По словам физика, это самый неэкономичный тип устройств, к тому же его высокая мощность может вывести из строя старую проводку. А ещё тепловентилятор сильно сушит воздух, шумит и выдаёт неприятный запах во время работы.

"Также советую при выборе обогревателя обратить внимание на его заявленную мощность. Например, в помещениях до десяти квадратных метров подойдёт модель до одного кВт. Для комнаты в 25 квадратных метров потребуется 2,5 кВт. Обычно производитель указывает рекомендуемую площадь комнаты для обогревателя непосредственно на упаковке", — заключил эксперт.